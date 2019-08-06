30 شركة لتنفيذ 100 مبادرة لوزارة التعليم

شرعت وزارة التعليم بإطلاق 200 مشروع و 100 مبادرة جديدة لتحقيق 8 أهداف إستراتيجية لتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج ودعم المعلمين ورفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم، وذلك بعد التعاقد مع 30 شركة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.

تنويع مصادر التمويل

فيما بينت الوزارة وجود 39 جهة مالكة للمبادرات التي ستنفذها 30 شركة، أكدت أن إحدى تلك المبادرات تتلخص في تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية، إضافة إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم.

الأهداف الإستراتيجية

بينت التعليم أن من الأهداف الإستراتيجية للوزارة: تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية، تعزيز القيم والمهارات للطلبة، تطوير المناهج وأساليب التعلم والتقويم، تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم.

تعليم عام وجامعي

تعمل وزارة التعليم حالياً على عددٍ من المشاريع منها: 86 مشروعا لصالح التعليم العام، و85 مشروعا لصالح الجامعات الحكومية، و 3 مشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما لم توضح الوزارة توزيع المشاريع المتبقية من 200 مشروع معتمدٍ.

الأهداف الإستراتيجية وعدد مبادراتها

تنويع مصادر تمويل مبتكرة (19 مبادرة)

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تحسين البيئة التعليمية المحفزة (19 مبادرة)

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية (19 مبادرة)

تطوير المناهج وأساليب التعليم (13 مبادرة)

ضمان التعليم الجيد والمنصف (9 مبادرات)

تعزيز القيم والمهارات للطلبة (8 مبادرات)

رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم (8 مبادرات)

تحسين واستقطاب المعلمين وإعدادهم (5 مبادرات)