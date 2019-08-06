بدء بيع تذاكر قطار المشاعر

شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج، وذلك بإدخال قوائم الحجاج عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. ويبلغ عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة 360 ألف حاج، الذين تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم: حجاج الداخل، حجاج مؤسسة جنوب آسيا، حجاج الدول العربية، حجاج تركيا وأوروبا وأميركا. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة اتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثالث على التوالي بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار، مشيرا في الوقت ذاته أن البرنامج الإلكتروني سيمنع بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة. الأسعار 250 ريالا لكافة المحطات 50 ريالا خلال أيام التشريق



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