

تبدأ قوات أمن الحج لشؤون المرور منذ ساعات فجر اليوم الخامس حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، منع المركبات الصغيرة والدراجات النارية دخول المشاعر المقدسة، ولن يتم السماح إلا لمن لديهم تصاريح رسمية صادرة من قبل المرور. وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أن المنع سيتم بشكل مباشر على جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى المشاعر المقدسة، منوها إلى أن هناك 18 قيادة للمرور تعمل على مدار الساعة لأجل رفع مستوى الجاهزية والتواجد في جميع المواقع بشكل مباشر طوال أيام الحج، وهذا الأمر يساهم في انسيابية حركة المرور على جميع الطرق والجسور والأنفاق في منى وعرفة ومزدلفة. وبين البسامي أن هناك ثمانية مواقع لحجز السيارات هي: مواقف طريق جدة مكة السريع، مواقف طريق المدينة المنورة «التنعيم»، مواقف طريق السيل «الشرائع»، مواقف طريق الهدا «الكر»، مواقف طريق الليث، مواقف السيل «البهيتة»، مواقف مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية «الشرائع»، نقطة فرز طريق جدة مكة القديم، مؤكدا أن هذه المواقف والنقاط جاهزة جميعها لفرز جميع المركبات مع حجز المركبات في المواقف المخصصة لها، موضحا أنه يحق لقائد المركبة المحجوزة من حجاج بيت الله الحرام استخدامها عقب انتهاء موسم الحج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع دخول المركبات للمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.