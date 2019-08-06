عيادات طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين

كما تم تجهيز كافة مقرات الضيوف وبوقت مبكر في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعيادات طبية متخصصة مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وتعمل العيادة بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة.
وأكد ضيوف البرنامج، من جمهورية ساحل العاج عن فرحتهم العامرة منذ أن وطأت أقدامهم الديار المقدسة وسط الحفاوة التي تلقوها من قبل اللجان العاملة في البرنامج، رافعين أكف الضراعة إلى الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الذي يقدم جلّ اهتمامه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.
وخصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجنة نسائية لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.
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