السعودية | جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة

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استقبلت جوازات منفذ الوديعة اليوم أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة لأسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام ، حيث تم استقبالهم بالهدايا والورود والحلوى.

وأوضح مدير جوازات منطقة نجران والمشرف على أعمال الحج بجوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ والمتابعة المستمرة من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فإنه تم استقبال الأخوة الأشقاء من ذوي وأسر شهداء الجيش الوطني اليمني بكل حفاوة وترحيب, وتم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن استقبال حجاج بيت الله من قِبل جوازات منفذ الوديعة كان له بالغ الأثر في نفوسهم، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا والعودة إلى بلدهم بعد أداء مناسك الحج سالمين غانمين .