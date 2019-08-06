السفارة السعودية في بروكسل تصدر 3292 تأشيرة حج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقيه لوكسمبورج، إن سفارة المملكة في بروكسل أنهت إصدار 3292 تأشيرة لحجاج بلجيكا ولوكسمبورج.

ويعدّ ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، بتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل انتقالهم من بلدانهم إلى مكة المكرمة بغية أداء مناسك الحج.

وأضاف، في تصريح له الإثنين، أن سفارة المملكة في بلجيكا عملت بكل طاقتها من أجل إنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج، وتيسير أدائهم الفريضة، موضحاً أن مختلف قطاعات الدولة تبذل قصارى جهدها، على مدار الساعة، لتنفيذ هذه المهمة العظيمة، التي تتشرف بها المملكة.

ودعا السفير الأحمد، في تصريحه، الحجاج إلى التقيّد بالتوجيهات والإرشادات بهدف ضمان سلامتهم وأمنهم، راجياً من العلي القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.