"طبية القوات المسلحة السعودية" تسخّر إمكاناتها لخدمة الحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية على توفير كافة الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية، لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتندرج البادرة ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجيهات من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، وتأمين المتطلبات الكفيلة بتيسير سبل أدائهم الفريضة.

وأوضح الدكتور أحمد بن محمد العامري، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الإدارة عمدت إلى الحضور المكثف سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة، أو التجهيزات في المستشفيات الثابتة والميدانية، والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر، فضلاً عن مراكز الإجهاد الحراري، ومركز الغسيل الكلوي.

وتحدث الدكتور أحمد بن محمد العامري عن جولة الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، التي استمع خلالها إلى ما تقدّمه "الخدمات الطبية للقوات المسلحة"، حيث اكتملت تجهيزاتها الموزعة في المشاعر المقدسة، وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير، إضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية نحو المستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف.