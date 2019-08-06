- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طرق التعامل مع النزلة المعوية خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طرق التعامل مع النزلة المعوية خلال الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الصحة طرق التعامل مع النزلة المعوية خلال موسم الحج.
وشددت الصحة على ضرورة الحرص على سلامة ونظافة الطعام الذي يتم تناوله، مع المحافظة على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء الآخرين.
ويجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، مع ضرورة طبخ اللحوم جيدًا، والحرص على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، وأيضًا الإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر.
كانت هذه تفاصيل خبر طرق التعامل مع النزلة المعوية خلال الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.