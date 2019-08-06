طرق التعامل مع النزلة المعوية خلال الحج

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة طرق التعامل مع النزلة المعوية خلال موسم الحج.

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وشددت الصحة على ضرورة الحرص على سلامة ونظافة الطعام الذي يتم تناوله، مع المحافظة على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء الآخرين.

ويجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، مع ضرورة طبخ اللحوم جيدًا، والحرص على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، وأيضًا الإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر.