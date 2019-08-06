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أمطار رعدية على مكة لمدة 6 ساعات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارًا بشأن سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا الكامل وبحرة وجدة ورابغ.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك من الساعة 12 منتصف الليل حتى السادسة صباح يوم غد الثلاثاء.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية تشمل الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
كما توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ووادي الدواسر، ونجران، والسواحل الجنوبية من البحر الأحمر.
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