لماذا تأخر الحر في المملكة هذا العام؟

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، على الأجواء الحارة التي تضرب بعض دول أوروبا، وفي المقابل لا تتعرض المملكة لطقس حار كما كان متوقعًا.

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وقال الزعاق: إن بعد موسم الربيع أصبح هناك حاجز بين حرارة الأرض وحرارة السماء فامتدت البرودة في المملكة، مشددًا على أن أجواء المملكة هذه هي ما جعلتها مميزة في العالم أجمع.

ولفت إلى أن هذا الطقس هو ما أخرج التمر والعنب رطبًا وباقي الفواكه الموسمية مثل العنب والبطيخ بدرجة نضج لا مثيل لها، لأن البرد “دخل عليها”، كما أن الحر سيتأخر هذا العام.