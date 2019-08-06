المالية: مشروعات مكة والمشاعر جاهزة لاستقبال الحجاج

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، بتشكيل وفد من قيادات الوزارة، للوقوف على مشاريع الحرم المكي والمنطقة المركزية التي تشرف عليها الوزارة ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع، ومنها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، والعناصر المرتبطة بمجمع الدوائر الحكومية، ومركز الخدمات العامة بالشميسي، ومراكز الإيواء في المعيصم والمشاعر المقدسة، ومركز العمليات الأمنية 911 ومحطات النقل الترددي المؤقتة، وطريق الدائري الأول، والاجتماع مع مسئولي الجهات ذات العلاقة في اللجنة الحج المركزية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم.

وتفقد وفد وزارة المالية توسعة المسجد الحرام من جهة الشامية والتي تم إنشاؤها بشكل دائري يلائم اتجاه القبلة وحركة المصلين، وذلك بعروض ومسطحات تناسب أعداد الزائرين الحاليين في وقت الذروة، وكذالك الزيادة المتوقعة في السنوات القادمة، وستزداد في مشروع التوسعة إجمالي الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف بعد استكمال كافة عناصره من 600 ألف مصلٍّ إلى مليون و700 ألف مصلٍّ، وتعد هذه التوسعة الأكبر على مدار التاريخ.

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كما وقف الوفد على جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي والمخصص للجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج لاستقبال 10 آلاف موظف حكومي، مؤكدًا جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج والمستفيدين من الإخلاء في حالات الطوارئ لا قدر الله، حيث تم تجهيز 4 مراكز بمساحة إجمالية تصل إلى 400 ألف متر مربع تشمل “مركز الإيواء بمزدلفة، مركز الإيواء بمنى، مركز الإيواء بعرفة 1، مركز الإيواء بعرفة 2″، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف حاج، جميعها مهيأة بالتكييف والفرش ووسائل السلامة حسب شروط الدفاع المدني.

وفي ختام الجولة التفقدية، أكد الوفد جاهزية المشروعات التي كلفت بها الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج، كما اجتمع مع كافة المسؤولين مع الجهات ذات العلاقة في اللجنة الحج المركزية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن.

من جانبه، أشاد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش بمركز العمليات الموحد 911 بجهود وزارة المالية في التنفيذ والإشراف بعد التنفيذ على مبنى مجمع الدوائر الحكومية بالعوالي، مبينًا أن آلية تنفيذ مبنى المجمع أسهمت في توفير البيئة المناسبة للموظفين التي تساعدهم على تنفيذ المهام الموكلة لهم بشكل مميز، ونوه اللواء الطياش بجهود الوزارة في التنفيذ والإشراف على مبنى مركز العمليات الموحد 911، عادًّا المشروع من المنشآت النوعية التي أقامتها وزارة المالية.