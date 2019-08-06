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2019-08-05 جوازات القصيم تواصل أعمالها خلال إجازة العيد متابعات الخليج 365 - واس أكد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي ، استمرار العمل بإدارة جوازات القصيم ببريدة، وإدارة جوازات محافظة عنيزة ومحافظة الرس ، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك, باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر منصات الخدمات الإلكترونية ” أبشر – مقيم ” .

وأوضح اللواء الرومي أن الإدارات ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين من ‪الساعة ٨ صباحا‬ إلى الساعة 2:30 مساء خلال أيام الإجازة ويكون استقبال المراجعين للذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال الإجازة, مشيرًا إلى أهمية استفادة المواطنين والمقيمين من خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر “، مقيم» التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.









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