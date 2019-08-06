شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس»: «القدرات» متاح طوال العام بالمقرات المحوسبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث باسم المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن اختبار القدرات العامة «الورقي» سيعقد على فترتين خلال العام الدراسي الجديد، والتسجيل فيه متاح حاليًا عبر موقع المركز www.qiyas.org، وستعقد الفترة الأولى من 5-13 صفر1441هـ، والفترة الثانية من 4-12 رجب 1441هـ، من خلال عدد من المقرات الموجودة في مدن ومحافظات المملكة.

وأشار إلى أن المركز يتيح إجراء اختبار القدرات العامة عبر الحاسب الآلي بالمقرات «المحوسبة» المنتشرة في مناطق المملكة التي تقام بشكل مستمر يومياً طوال العام، بهدف توفير مرونة في أوقات الاختبار وتخفيف الانتظار لدخول الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أبناء السعوديين خارج المملكة.