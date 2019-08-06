شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل 9 تخصصات و48 سريراً بمستشفى الخميس للولادة والأطفال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)شهد مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال استحداث ودعم عدة تخصصات خلال الأشهر الماضية، في إطار الخطوات التطويرية التي تشهدها المستشفيات التابعة لصحة منطقة عسير.
وأوضحت «صحة عسير» أن الخطوات التطويرية شملت استحداث ودعم عدة أقسام تضمنت الكلى، والعظام، والجلدية، والعيون.
كما تم تفعيل مركز اضطرابات النمو والسلوك، وعيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وقسم جراحة المسالك البولية للأطفال، والعمليات الجراحية بقسم الأنف والأذن والحنجرة، وقسم الأسنان.
فيما تم تفعيل 48 سريراً تضاف للأسرة المفعلة في المستشفى، وذلك عبر الاستثمار الأمثل للموارد والكوادر البشرية بالمستشفى، وما يحظى به من دعم مستمر.
من جانبه، أكد مدير مستشفى الخميس للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي، أن تلك الإنجازات التي تهدف لخدمة المرضى جاءت بتوجيه ودعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، مشيراً إلى أنه يؤكد بشكل مستمر على ضرورة تطوير الخدمة بالشكل الأمثل، تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة وزير الصحة.
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