السعودية | الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترمب في ضحايا حادثين

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترمب في ضحايا حادثين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إثر حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال الملك: "علمنا بنبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وأسر الضحايا والشعب الأميركي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأميركي في ضحايا الحادثتين.

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً للمصابين الشفاء العاجل"