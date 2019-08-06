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استقبلت جوازات منفذ الوديعة اليوم الاثنين أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة من أُسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم لأداء مناسك الحج هذا العام، وتم استقبالهم بالهدايا والورود والحلوى.
وفي التفاصيل، أوضح مدير جوازات منطقة نجران المشرف على أعمال الحج بجوازات منطقة نجران، اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -، والمتابعة المستمرة من سعادة المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فإنه تم استقبال الإخوة الأشقاء من ذوي وأُسر شهداء الجيش الوطني اليمني بكل حفاوة وترحيب، وتم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يُسر وسهولة.
وأشار اللواء "اليحيى" إلى أن استقبال حجاج بيت الله من قِبل جوازات منفذ الوديعة كان له بالغ الأثر في نفوسهم، وتمنى لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، والعودة إلى بلدهم بعد أداء مناسك الحج سالمين غانمين.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440 11:52 PM
أمر الملك باستضافتهم لأداء مناسك الحج هذا العام وتم استقبالهم بالهدايا والورود"جوازات الوديعة" تستقبل طلائع الحجاج من أُسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة الشعبية
استقبلت جوازات منفذ الوديعة اليوم الاثنين أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة من أُسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافتهم لأداء مناسك الحج هذا العام، وتم استقبالهم بالهدايا والورود والحلوى.
وفي التفاصيل، أوضح مدير جوازات منطقة نجران المشرف على أعمال الحج بجوازات منطقة نجران، اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -، والمتابعة المستمرة من سعادة المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فإنه تم استقبال الإخوة الأشقاء من ذوي وأُسر شهداء الجيش الوطني اليمني بكل حفاوة وترحيب، وتم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يُسر وسهولة.
وأشار اللواء "اليحيى" إلى أن استقبال حجاج بيت الله من قِبل جوازات منفذ الوديعة كان له بالغ الأثر في نفوسهم، وتمنى لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، والعودة إلى بلدهم بعد أداء مناسك الحج سالمين غانمين.
، "جوازات الوديعة" تستقبل طلائع الحجاج من أُسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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