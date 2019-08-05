“العمل”: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 4 أيام

ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. وأوضحت الوزارة أن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة. يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت مؤخراً أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام تبدأ من نهاية دوام اليوم الإثنين ويُستأنف العمل يوم الأحد 17 ذي الحجة الموافق 18 أغسطس.

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