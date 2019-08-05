العمل تتدخل بعد إعلان مخالف لشركة استقدام عاملات

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إعلان مخالف لإحدى شركات الاستقدام لعاملات منزليات. وقالت العمل: إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول إعلان إحدى شركات الاستقدام لعاملات منزليات بشكل مخالف لضوابط ممارس نشاط الاستقدام، فإن الوزارة تؤكد حرصها على حفظ حقوق العمالة المنزلية واتخاذها الإجراء القانوني اللازم تجاه المنشأة. ودعت العمل للإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم 19911 أو تطبيق معًا للرصد.

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