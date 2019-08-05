“الأمن العام” يكشف عن عدد القضايا التي باشرها في مناطق المملكة خلال أسبوع

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم (الإثنين)، عن عدد القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بمناطق المملكة خلال أسبوع.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم التعامل معها من تاريخ 25 ذي القعدة حتى 2 ذي الحجة من العام الجاري، 10875 حالة، منها 1261 مخالفة للأنظمة و9614 قضية مختلفة، حيث بلغ العدد الإجمالي لحالات المسكرات 483 حالة، كما تم ضبط مجموعة من المخدرات والأسلحة والذخائر حية. فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المركبات 301 سيارة مسروقة، و295 سيارة مطلوبة، و328 بدون إثبات ملكية.