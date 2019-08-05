متحدث “قياس”: “القدرات العامة” متاح طوال العام عبر المقار المحوسبة بجميع...

أوضح إبراهيم الرشيد، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب مدير الاتصال والعلاقات والإعلام، أن اختبار القدرات العامة “الورقي” سيُقعد على فترتين خلال العام الدراسي الجديد، والتسجيل فيه متاح حاليًا عبر موقع المركز www.qiyas.org، وستُعقد الفترة الأولى من 5-13 صفر 1441هـ، والفترة الثانية ستُعقد في 4-12 رجب 1441هـ، وذلك من خلال عدد من المقار الموجودة في مدن ومحافظات السعودية.

وأشار إلى أن المركز يتيح إجراء اختبار القدرات العامة عبر الحاسب الآلي بالمقار “المحوسبة” المنتشرة في مناطق السعودية، التي تقام بشكل مستمر يوميًّا طوال العام؛ وذلك بهدف توفير مرونة في أوقات الاختبار، وتخفيف الانتظار لدخول الاختبار، والوصول بهذه الخدمة والتقنية للمستفيدين في مختلف مناطق السعودية، وكذلك لأبناء السعوديين خارج السعودية، إضافة إلى زيادة السرية ورفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية مشفرة، والتخلص تدريجيًّا من الاختبارات الورقية، وسهولة التعامل مع أنواع الاختبارات والنماذج المختلفة للأسئلة، خاصة الأسئلة التي تعتمد على الصوت والصورة والاستماع والتحدث، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج، كما أنها تلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ضعيفي البصر والمعاقين حركيًّا؛ إذ تم تصميم غرف خاصة في المقار مهيأة لهم بالكامل. ويعتبر اختبار القدرات العامة مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، كما أنه معيار عادل ودقيق لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب والطالبات الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ويقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية، ويركز على معرفة القابلية للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين، من خلال القدرة على فهم المقروء، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، وكذلك القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس. وحث مدير الاتصال والإعلام جميع المتقدمين والمتقدمات للاختبارات على الاستعداد الجيد، والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة والتدريب التابع لمركز “قياس” الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار القدرات العامة، وذلك قبيل دخولهم الاختبار الفعلي. ويمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط: www.elearning.qiyas.sa. وأشار إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555.