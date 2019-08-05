“الأرصاد”: هذه أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الإثنين

سجلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات حرارة اليوم (الإثنين) في مرصد الأحساء. وأوضحت الهيئة أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، رصد تسجيل 46 درجة مئوية في الأحساء، وسجل 45 درجة في مدينتي الدمام والظهران، ورصد 44 درجة مئوية في العاصمة الرياض. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات جازان وعسير والباحة.

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