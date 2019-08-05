أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالسعودية الثلاثاء

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة»، ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها للأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران، وكذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي سياق آخر، توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، اليوم الإثنين، وصول درجات الحرارة لـ39 درجة خلال أيام التروية وعرفات والتشريق.

وغرَّد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 35 و39 درجة في أيام التروية وعرفات والتشريق؛ حيث يسود هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية إلى الغربية، التي تعمل على خفض درجات الحرارة»، مضيفًا أن هذه الحالة تصاحبها فرصٌ لهطول الأمطار غدًا الثلاثاء، ويوم الأحد المقبل.

وتابع: «نسأل الله التوفيق لرجال الأمن وكل القطاعات الحكومية المشاركة في هذا الموسم لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، وأن يهيئ لهم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة».