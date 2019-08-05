بالصور.. نائب أمير الجوف يوجّه بافتتاح طريق الملك سعود وشارع العرب بالوقت المحدد

تفقَّد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع، اليوم الإثنين، عددًا من المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة، وذلك بتوجيه من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة.

واستمع الأمير عبدالعزيز، خلال الجولة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لشرح عن مراحل أعمال الطرق ومشاريع الأمانة الجاري تنفيذها بعدد من المواقع، موجهًا بضرورة افتتاح طريق الملك سعود وشارع العرب في الوقت المحدد.

ووقف نائب أمير الجوف أثناء الجولة على أعمال مشروع امتداد طريق الملك سعود شمالًا وشارع العرب غربًا، وشدد على إنجاز أعمال هذين المشروعين في المدة الزمنية المحددة لهما، وفق المعايير والمواصفات المعمول بها لمثل هذه المشاريع بالجودة المطلوبة في التنفيذ .

ولفت نائب أمير الجوف، إلى أن طريق الملك سعود يعتبر طريقًا حيويًا ومهمًا، وأن الانتهاء من أعماله وفتحه أمام الحركة المرورية في الوقت المحدد، سيسهم في تخفيف الضغط عن حركة المرور على طريق الملك عبدالعزيز، خاصة مع الإقبال على عيد الأضحى المبارك، وسيساعد بإذن الله في فك الاختناقات المرورية وتسهيل تنقُّل المواطنين من وإلى شمال وجنوب المدينة، مؤكدًا أن مشاريع المنطقة تحظى باهتمام أمير منطقة الجوف، ومتابعته الشخصية.