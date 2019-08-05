التويجري يتفقّد الخدمات الصحية للحجاج على طريق «الرياض- الطائف»

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض جهودها؛ لتقديم خدمات صحية متميزة لضيوف الرحمن عبر مرافقها الصحية الواقعة على طريق «الرياض- الطائف».

وتفقَّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، المرافق الصحية في عدد من المحافظات والمراكز؛ للتأكد من سير العمل وجاهزيتها وتواجد الطواقم الطبية المكلفة خلال فترة الحج. وذلك في المراكز الصحية بالحوميات، وحلبان، ومستشفيات الخاصرة، ورويضة العرض والقويعية والمزاحمية.

وقام التويجري بجولة داخل هذه المرافق، واستعرض الخدمات التي تقدّمها الصحة لمراجعيها واستعدادات هذه المرافق لاستقبال الحجاج العابرين بها في طريقهم إلى المشاعر المقدسة، وكان برفقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، المساعد للطب العلاجي الدكتور سطام الشيحة، والمساعد للموارد البشرية فهد المفيز، وعدد من مسؤولي المديرية .

وتأتي هذه الجولة، ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، انطلاقًا من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الرامية إلى توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بالشكل، الذي يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.