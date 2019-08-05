اعتماد 59 مدرسة للطفولة المبكرة بـ«تعليم الشرقية»

قال المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إنه تم اعتماد 59 مدرسة للطفولة المبكرة بالمنطقة، لافتًا إلى أن الدراسة بهذه المدارس ستبدأ مطلع العام الدراسي الجديد.

وأشار الباحص، إلى أنه متوقع التحاق قرابة 6385 بهذه المدارس، بينما عدد الصفوف الأولية بنين التي ستلتحق بمدارس الطفولة المبكرة 171، وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بها 3899 طالبًا، فيما بلغ عدد فصول رياض الأطفال 268 فصلًا.

وأوضح، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وبمتابعة من مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، شكَّلت لجنة خاصة من مختلف الإدارات المعنية تشرف بشكل مباشر على عملية التأهيل، والتجهيز لكل المدارس المعتمدة، وتهيئة مرافقها.

وتابع: «تشكل المدارس التي تضم الفئة العمرية من 4 إلى 9 سنوات، فرصة كبيرة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وهدم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، وتحسين جودة التعليم ورفع نسبة مرحلة الطفولة المبكرة من 17% في عام 2018 لـ95% في عام 2030، وتطوير منظومة التعليم».

وأشار الباحص، إلى أنه سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية 1،2،3 ابتدائي للمعلمات، على أن تكون هناك فصول دراسية منفصلة ودورات مياه خاصة للطلاب، وكذلك الطالبات.

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وقال الباحص، إن تعليم المنطقة يعمل بشكل متواصل عبر الإدارات ذات العلاقة؛ لضمان الجاهزية القصوى لهذه المدارس؛ لأداء الدور المنوط بها على الوجه الأكمل، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن مرحلة الطفولة المبكرة، تمثل أهمية كبيرة في إكساب الطفل المهارات والمعارف والقيم؛ حيث تشكل المرحلة الأهم في حياته، وتساعد في بناء المهارات في مرحلة يتطور فيها عقل الطفل، وهي استثمار في المستقبل.

وأكد أن إدارة «تعليم الشرقية» اتخذت جميع الإجراءات، التي تضمن تجهيز المدارس لهذه المرحلة، وفق خطة زمنية مجدولة لانتهاء كامل الأعمال واحتياجات مدارس الطفولة المبكرة للانطلاق مع بداية العام الدراسي الجديد، مما يعود بالفائدة على الطلاب والطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.

وأوضح الباحص، أن هناك حملة إعلامية بدأ العمل بها عبر المنصات الإعلامية الرسمية لتعليم الشرقية، تتضمن التعريف بهذه المرحلة وأهميتها ودورها في بناء المهارات وتعزيز القيم لدى الطفل.