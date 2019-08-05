الإحصاء: 257 ألف موظف وموظفة يقدمون 200 خدمة للحجاج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، «سجل إحصاءات الحج 1440هـ» البيانات التفصيلية؛ لما يتعلق بخدمات الحج العامة لموسم الحج هذا العام.

وأكدت الهيئة، أن 21 جهة حكومية وخاصة تتشارك، خلال موسم الحج، في تقديم خدمات الحج العامة، وأوضحت أن أكثر من 200 خدمة رئيسة في مجال «الخدمات العامة» تُقدَّم للحجاج، وتشمل «أنشطة الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، والكهرباء والمياه، والتوعية الدينية والإعلامية، والخدمات الأمنية وخدمات تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج، وخدمات إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل، وخدمات الأحوال المدنية»، إضافة إلى عددٍ من الخدمات المساندة الأخرى.

وبلغ إجمالي القوى العاملة، التي تُقدّم الخدمات العامة 257 ألفًا و763 موظف وموظفة، يعملون طوال أيام موسم الحج، فيما بلغ عدد المُعدات والآليات المستخدمة لهذه الخدمات 62.050 مُعِدَّة وآلية، و7727سيارة، و2640 دراجة نارية، و14.498 جهازًا لا سلكيًا، و5337جهاز حاسب.

وبلغ عدد مراكز الشرطة في مكة والمشاعر 52 مركزًا، كما بلغ عدد مراكز المرور 280 مركزًا، بالإضافة إلى 75 مركز ضبط أمنيًا على حدود ومداخل مكة المكرمة والمشاعر، بينما تعمل المديرية العامة للجوزات عن طريق أكثر من 6041 موظفًا من الضباط والأفراد والفنيين على تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج، وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وتشارك الهيئة العامة للجمارك بقوى عاملة تتجاوز الـ 2638 موظفًا يُقدمون الخدمات الجمركية وخدمات استقبال وتوديع ضيوف الرحمن، وفي ذات المنافذ تتواجد وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال 14 محجرًا صحيًا للكشف عن الإرساليات الحيوانية والنباتية القادمة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويقوم قرابة الـ16.325 فردًا من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ برامج التوعية الوقائية فور قدوم الحجاج للمملكة العربية السعودية من بلدانهم، وقد بلغ عدد مراكز الدفاع المدني داخل المشاعر المقدمة 105 مراكز، بالإضافة إلى 556 نقطة إشراف وقائي، ووحدات قوات الطوارئ والإسناد، إضافة إلى 64 مركزًا في مدينة مكة المكرمة، و30 مركزًا في المدينة المنورة، و25 مركزًا للدفاع المدني في المنافذ الحدودية والطرق الرئيسية.

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ويقوم مركز المعلومات الوطني عن طريق أكثر من 1465 فنيًا وإداريًا بتأمين وتجهيز الأجهزة اللوحية لقراءة تصاريح الحج الإلكترونية في مواقع الفرز والضبط الأمني بمداخل العاصمة المقدسة، وتجهيز وتشغيل جميع منافذ الحج بجميع مناطق المملكة ومواقع الفرز والضبط الأمني بالأجهزة ومحطات البصمة والطابعات بمختلف أنواعها، ودوائر نقل المعلومات بتقنيات حديثة، كما تقوم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتقديم خدماتها المدنية عند طريق الخدمات الإلكترونية من خلال وجودها بـ5 مكاتب للأحوال المدنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل خدمات إصدار وإلغاء تصاريح الحج لحجاج الداخل، وتسجيل وقائع الولادة والوفاة لحجاج الخارج وللمقيمين.

وتتواجد هيئة الإذاعة والتليفزيون بطواقم عمل تصل إلى 1237 موظفًا بين إعلاميين وإداريين وفنيين لنقل شعائر الحج عبر خمس قنوات فضائية، وست محطات إذاعية، كما تقوم هيئة الإنتاج المرئي والمسموع بتنظيم وتسهيل نقل شعائر الحج عبر 247 قناة فضائية، و5 محطات إذاعية، إضافة إلى تقديم خدمات إصدار تصاريح البعثات الإعلامية الأجنبية، وإصدار تصاريح للقنوات الأجنبية، وكذلك إصدار تصاريح تصوير لعدد من شركات الإنتاج المحلية، وتقديم التسهيلات لوسائل الإعلام المشاركة في تغطية مناسك الحج كافة، واستمرارًا للجهود التوعوية تُقدم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خدماتها في موسم الحج عن طريق 1911 موظفًا يقومون بتنظيم المناشط الدعوية المختلفة، والإجابة عن الاستفسارات الدينية عبر الهاتف المجاني، التي تصل إلى أكثر من 21.000 ساعة اتصال مجانية في موسم الحج.

وتقوم جمعية الكشافة العربية السعودية عن طريق 3289 كشافًا بإرشاد الحجاج التائهين وإيصالهم إلى مقراتهم، وتوزيع المصاحف والكتب والمواد التثقيفية، والإسهام في تنظيم الحجاج أثناء وجودهم في مواقع وزارة الشؤون الإسلامية، ومتابعة المباسط العشوائية ومحلات بيع المواد الغذائية والحلاقة، ومراقبة نظامية الباعة المفترشين، وضبط المخالفين بمشاركة فرق أمانة العاصمة المقدسة، وتنظيم دخول الحجاج وتوجههم داخل المنشآت الصحية، ومساعدة من يحتاج النقل بواسطة العربات والإرشاد ونقلهم إلى وجهاتهم، وكذا دعم ومساندة وزارة الصحة، وتفويج الحجاج من مكاتب الحجاج إلى الجمرات، وإصدار أدلة وخرائط إرشادية لجميع الجهات الحكومية لمشعري منى وعرفات، ومكة المكرمة (العزيزية) والمدينة المنورة (المنطقة المركزية)، وبلغ عدد الفرق الكشفية المشاركة هذا العام 179 فرقة كشفية.

ويعمل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة على تقديم خدمات الأبحاث والدراسات بهدف تطوير منظومة معلوماتية متكاملة لدعم متخذي القرار في مجال الحج والعمرة من خلال 337 موظفًا يعملون منذ وقت مبكر في موسم الحج؛ حيث أصدر المعهد 45 بحثًا، ونظَّم 19 ملتقى علميًا متخصصًا.