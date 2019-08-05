بدء بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وعبر موقعها الإلكتروني، أشارت الهيئة إلى أن عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة يبلغ 360 ألف حاج، وتقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار، حسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج: «الداخل، مؤسسة جنوب آسيا، الدول العربية، تركيا وأوروبا وأمريكا».

من جانبه، أشار المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، إلى اتباع الهيئة طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثالث على التوالي؛ لتنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة، وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار.

وأضاف كعكي: «في ذات الوقت البرنامج الإلكتروني سيمنع من بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة»، موضحًا أن أسعار التذاكر ستطرح بسعر 250 ريالًا للتذكرة لكل محطات القطار، إضافة لوجود تذاكر تباع خلال أيام التشريق، ويبلغ سعرها 50 ريالًا.

يُذكر أن قطار المشاعر المقدسة سينقل أكثر من مليوني حاج؛ ابتداءً من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.