«عمل الخبر» يسترد 10 ملايين ريال لأصحاب الحقوق المالية خلال شهر يوليو

أنهت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، إجراءات 564 قضية جرى استقبالها خلال شهر يوليو الماضي.

وجرى إنهاء 283 قضية بالصلح بنسبة 50% من إجمالي القضايا الواردة للمكتب خلال الشهر، منها 65 قضية عمل عليها القسم النسوي بالمكتب بمبلغ 724 ألف ريال تقريبًا.

وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي، أن قسم التسوية الودية يسعى لإنهاء القضايا والشكاوي بالصلح بين الأطراف، مبينًا أن مقدمي الدعاوي من جنسيات مختلفة والنصيب الأكبر كان للجنسية الباكستانية بنسبة 49%، تليها السعودية بنسبة 17%، والهندية بـ16%، ونسبة 18% دعاوى موزعة على باقي الجنسيات الأخرى، ليصبح إجمالي المبلغ 10ملايين و600 ألف ريال تقريبًا (10618388)، هي حقوق مالية مستردة.

وثمَّن آل بن علي جهود فريق العمل، الذي يسعى دومًا للوصول إلى حل ودي لجميع الدعاوى، التي ترد للمكتب.