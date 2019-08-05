جوازات القصيم تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أكَّد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي، استمرار العمل بإدارة جوازات القصيم ببريدة، وإدارة جوازات محافظة عنيزة ومحافظة الرس، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار الرومي، إلى أن إدارات الجوازات مستمرة في استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر منصات الخدمات الإلكترونية «أبشر- مقيم»؛ إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأوضح مدير جوازات منطقة القصيم، أن الإدارات ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة 2.30 مساء خلال أيام الإجازة، ويكون استقبال المراجعين للذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها، خلال الإجازة.

وأكد اللواء الرومي، أهمية استفادة المواطنين والمقيمين من خدمات الجوازات الإلكترونية «أبشر- مقيم»، التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.