مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعداته الطبية والتنموية باليمن والأردن

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته للمحتاجين والمنكوبين في عددٍ من المناطق العربية.

ودشن المركز، أمس الأول، مشروع العيادات الطبية التغذوية المتنقلة الطارئة، ومشروع المياه والإصحاح البيئي، في مخيم الخانق للنازحين بمديرية نهم في محافظة صنعاء، بحضور محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف.

ويهدف المشروعان لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية والمياه الصحية للنازحين، ويستفيد منهما سبعة آلاف نازح في مخيم الخانق والمناطق المجاورة.

وثمّن المحافظ عبدالقوي شريف، الدور الإنساني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة، موضحًا أن المشروعين يسعيان للتخفيف من معاناة المتضررين؛ جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

كما قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، خدماتها العلاجية لـ20,482 مريضًا خلال شهر يوليو الماضي.

وجاءت عيادات الطب العام بأعلى عدد من المراجعين؛ حيث بلغ عدد مراجعيها 6,609، تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 5,437 طفلًا، كما استقبلت العيادة النسائية 2,700 مراجعة، فيما تلقى 1,344 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الباطنية، و869 حالة لعيادة الأنف والأذن.

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وتعاملت عيادتا الأسنان مع 1,073 حالة، وتعاملت عيادتا الجراحة مع 1,131 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم تقديم 1,272 مصل لقاح لـ552 طفلًا وامرأة، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض الجلدية 310 حالات، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 457 حالة.

يُذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة، واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى مخيم الزعتري، التي تؤمن المرضى السوريين بالعلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة بمن فيهم ذوو الأمراض المزمنة على اختلاف حاجاتهم.

وواصل المركز تنفيذ دورات تمكين الشباب مهنيًا واقتصاديًا في مدينة المكلا، ضمن مشروعه لتحسين سبل العيش في اليمن.

ويشمل قطاع تمكين الشباب، الذي يستفيد منه 45 فردًا في مدينة المكلا، دورات في صيانة الجوالات والتكييف والتبريد، فضلًا عن دورات التمديدات الكهربائية، بهدف تأهيل 350 شابًا في أربع محافظات بمجالات مختلفة، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.

يُذكر أن مشروع تحسين سبل العيش، قد أنهى تدريب 175 شابًا في مجالات التمديدات الكهربائية والسباكة، وصيانة الدراجات النارية، وفن الديكور والجبس، ولف المحركات ودورات مهنية أخرى، في محافظات حضرموت وعدن وشبوة.