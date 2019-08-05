العمل تكشف مدة إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل، ومدتها أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، وأشارت إلى أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل، وفقًا للمادة 112 من نظام العمل.

وتواصل الجهات ذات الصلة في المملكة جهودها، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك؛ حيث وجَّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، الإدارات المعنية في ديوان الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة، باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، حرصًا من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم، وكذلك متابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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كما وجَّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ غدًا الثلاثاء حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات أولًا بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة؛ لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد.

كما شدَّد أمير المنطقة على أهمية الرقابة من قبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.