وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين

ويلتقي الوزير خلال الجولة كبار ضيوف البرنامج من الشخصيات الإسلامية البارزة من مختلف دول العالم، ويتفقد مقر الاستضافة، ويطمئن على أوضاعهم والخدمات المقدمة لهم.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة تستضيف في حج هذا العام ما يزيد عن 6500 حاجة وحاجة يمثلون 77 دولة من مختلف قارات العالم، بينهم أسر شهداء ومصابي التفجير الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا وراح ضحيتها عشرات من المسلمين, وكذلك أسر شهداء فلسطين واليمن والسودان.
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