متابعة المشاريع التنموية في الدرب

وجه محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني بمتابعة المشاريع وبذل مزيد من الجهود لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين، والحرص على إنهاء جميع المشاريع في وقتها المحدد، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات والاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى وتهيئة المسالخ ونظافتها. جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المشاريع البلدية أمس يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد خرمي، واستمع خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس البلدية عن المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها، وكذلك استعدادات البلدية لعيد الأضحى واطلع محافظ الدرب ميدانيا على سير العمل فيها وما وصلت إليه من إنجاز، مؤكدا رئيس البلدية حرصهم على إنجاز مختلف المشروعات البلدية.

مقبرة نموذجية

بدأ القحطاني جولته بالوقوف على عدد من المشاريع، منها، مشروع المقبرة النموذجية والتي تضم صالة للعزاء وساحة مواقف للسيارات، بعدها تم الوقوف على الملاعب الرياضية التي تنفذها البلدية في كلا من الدرب القديم وعتود والقائم وتم مشاهدة العمل القائم بها ونسبة الإنجاز، وبعدها قام بالوقوف على مشروع مجمع المدارس واستمع من المقاول وأكد على سرعة إنهاء الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد.

منتزه الدرب

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توجه القحطاني إلى متنزه الدرب الجديد، وتفقد سير العمل فيه واستمع لشرح من المهندس محمد خرمي عن المنتزه الذي قال بإنه سينفذ على عدة مراحل بحسب الاعتمادات التي ستتوفر، ففي المرحلة الحالية، سيتم تجهيز المطل والمجرى المائي مع الممشى بطول 1600 متر، إضافة إلى تهيئة وتجهيز الجلسات والنوافير والمظلات والمسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن المنتزه سيضم حديقة مائية ومنتجعات ومطاعم وكافيهات ومسرح مفتوح للسينما، والتي سيكون تنفيذها خلال المراحل القادمة.

استعداد العيد

اختتمت الجولة بالوقوف على استعدادات البلدية لعيد الأضحى بتفقد المسلخ البلدي ومسلخ المحافظة النموذجي والالية التي ستستقبل من خلالها الأضاحي وطريق توزيع الأرقام والنظافة ووجه القحطاني لمسؤول المسلخ عدة ملاحظات ليتم تلاقيها قبل العيد وشدد على تقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وبعدها تم عمل تفتيش مفاجيء على عدد من المطاعم في المحافظة وبمشاركة لجنة الاصحاح البيئي وتم تحرير عدد من المخالفات واقفال عدد من المطاعم المخالفة، وأثنى محافظ الدرب بما حققته البلدية من قفزة تنموية على مستوى المشاريع والخدمات البلدية والاستثمارية في نهاية جولته على المشاريع.