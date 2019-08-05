تعيين 10028 خريجا على وظائف تعليمية

أصدرت وزارة التعليم قرارا بتعيين 10028 خريجا وخريجة، منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 17 /‏‏12/‏‏ 1440.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين.