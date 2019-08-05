291 تعديا على أحرام الري بالأحساء

كشفت المؤسسة العامة للري إزالة نحو 291 تعديا مجهولا على أحرام تابعة للمؤسسة في واحة الأحساء الزراعية، خلال الأشهر الـ6 الماضية، إلى جانب إزالة 133 وصلة صرف صحي من أحرام المؤسسة، و744 مخالفا تجاوبوا بإزالة التعديات والمخالفات على حساباتهم.

وأشار تقرير «حديث» للإنجازات الميدانية «الفنية» لفرع المؤسسة في واحة الأحساء الزراعية «وحدة الخدمات والأشراف الميداني»، إلى أن تنفيذ 16 ألف زيارة ميدانية، وإعطاء 4351 إشعارا، ورفع 234 ألف متر مكعب مخلفات زراعية، و468 حيوانا نافقا، ورفع 149 ألف ياردة مخلفات زراعية داخل الحاويات، وتظهير المصارف الزراعية بطول 196 ألف متر طوليا، ورفع 130 ألف متر مكعب مخلفات قص الحشائش والتطهير، وقص 423 ألف متر حشائش يدويا وآليا، وتنظيف قنوات ري بطول 51 ألف متر طولي، وتسوية ومسح الطرق الزراعية بطول 1.2 مليون متر طولي.

إلى ذلك، فرغت مؤخرا جهات الاختصاص في وحدة توزيع المياه وخدمات المصارف في مكتب الحارة التابعة للمؤسسة العامة للري من أعمال تطوير وتحسين شبكة الطرق الزراعية الترابية لخدمة المواطنين، وتحديدا تم ردم وتسوية الطريق المحاذي لقناة الري f1 بطول 1500 متر طوليا.

أكد مدير الاتصال المؤسسي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج»، أن دور المؤسسة ينتهي بأعمال الردم والتسوية فقط للطرق الزراعية الترابية، ومن مسؤولية جهات حكومية أخرى استكمال أعمال السفلتة والإشراف على الطريق، تبعا لاختصاصات تلك الجهات الحكومية للطرق الرابطة بين المدن والقرى.