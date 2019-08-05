نصف مليون تقرير طبي لموظفي الجهات الحكومية

أصدرت وزارة الصحة أكثر من نصف مليون تقرير طبي بإجازات مرضية تُعادل نحو 1.6 مليون يوم إجازة لموظفي القطاع الحكومي، منذ إطلاق خدمة التقارير الطبية الإلكترونية التي بدأت وزارة الصحة بتنفيذها مع بداية العام الهجري الحالي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وكشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية أن 213 ألف موظف حكومي من التابعين للخدمة المدنية استفادوا من خدمة التقارير الطبية الإلكترونية، وأصدروا من خلالها 535 ألف تقرير طبي أعطتهم إجازات طبية تُعادل 1.6 مليون يوم إجازة مرضية.

رصد الإجازات

أشار التقرير إلى أن خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية ستمكن وزارة الخدمة المدنية من رصد تزايدِ الإجازات في فترات معينة أو لدى مستويات وظيفية محددة، وستعطي هذه البيانات الوزارة مؤشرات تستطيع من خلالها اتخاذ إجراءات تصحيحية للإجراءات القائمة حتى تكون أكثر ملاءمةً للموظف، إضافة إلى أنها تساعد الوزارة في تحديد البعد الجغرافي وأماكن تركز الإجازات على مستوى مناطق المملكة وفي المدن أو لدى الجهات الحكومية.

وتتيح خدمة التقارير الطبية الإلكترونية للمنشآت الطبية تسجيل الإجازات المرضية للمرضى والتحقق من بياناتهم وبيانات الأطباء والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد وإبلاغ المريض من خلال رسالة نصية بصدور الإجازة المرضية، حيث إن الخدمة طُبقت في جميع المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة في جميع أنحاء المملكة.

نمو الخدمات الإلكترونية

أوضح التقرير الذي رصدَ الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الوزارة للمستفيدين أنه تم إنهاء خدمات أكثر من 20 ألف موظف بشكل إلكتروني، حيث تقلص وقت إجراءات نهاية الخدمة إلى 3 أيام عمل، كما تقدم الوزارة خدمات إلكترونية لأكثر من 3.2 ملايين مستفيد، وتقدم 25 خدمة إلكترونية لأكثر من 450 جهة حكومية بها أكثر من 6 آلاف مختصٍ للموارد البشرية.

كما تم ربط 67 جهة حكومية بأكثر من مليون سجل للموظفين وقواعد بيانات الخدمة المدنية من خلال منصة «التزام»، كما أصدرت أكثر من 80 لوحة مؤشرات إلكترونية من وحدة ذكاء الأعمال في الخدمة المدنية لتمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى معلومات دقيقية ولحظية من الموارد البشرية.

المستفيدون من التقارير:

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- الموظفون المستفيدون من خدمة التقارير الطبية 213 ألفا.

- التقارير الصادرة 535 ألفا.

- مجموع أيام الإجازات الممنوحة 1.6 مليون.

5 نقاط ترصدها الوزارة من خلال التقارير الإلكترونية:

- تزايد الإجازات في فترات معينة.

- عدد الإجازات لدى مستويات وظيفية محددة.

- تحديد البعد الجغرافي وأماكن تركز الإجازات على مستوى مناطق المملكة وفي المدن.

- مجموع الإجازات لدى كل جهة حكومية.