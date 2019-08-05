متابعة المشاريع التنموية في الدرب

وجه محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني بمتابعة المشاريع وبذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين، والحرص على إنهاء جميع المشاريع في وقتها المحدد، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات، والاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى بتهيئة المسالخ ونظافتها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المشاريع البلدية أمس، يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد خرمي، واستمع خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس البلدية عن المشاريع التي نُفّذت والجاري تنفيذها، وكذلك استعدادات البلدية لعيد الأضحى. واطلع محافظ الدرب ميدانياً على سير العمل فيها وما وصلت إليه من إنجاز، مؤكدا حرصهم على إنجاز مختلف المشروعات البلدية.

مقبرة نموذجية

بدأ القحطاني جولته بالوقوف على عددٍ من المشاريع، منها: مشروع المقبرة النموذجية التي تضم صالةً للعزاء وساحةً لمواقف السيارات، ثم وقفَ على مشروع الملاعب الرياضية التي تنفذها البلدية في كل من: الدرب القديم وعتود والقائم، حيث تم مشاهدة العمل القائم بها ونسبة الإنجاز، بعدها اطلع على مشروع مجمع المدارس، حيث استمع من المقاول على نسبة إنجاز المشروع وما يتعلق به، وأكد القحطاني على سرعة إنهاء الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد.

متنزه الدرب

توجه القحطاني إلى متنزه الدرب الجديد، وتفقدَ سير العمل فيه، واستمع إلى شرح من المهندس محمد خرمي عن المتنزه الذي قال إنه سينفذ على عدة مراحل بحسب الاعتمادات التي ستتوفر، ففي المرحلة الحالية سيتم تجهيز المطل والمجرى المائي مع الممشى بطول 1600 متر، إضافة إلى تهيئة وتجهيز الجلسات والنوافير والمظلات والمسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن المتنزه سيضم حديقة مائية ومنتجعات ومطاعم وكافيهات ومسرحا مفتوحا للسينما وجميعها ستنفذ خلال المراحل القادمة.