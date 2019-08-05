إطلاق مبادرة الطفل السليم لأبناء الشهداء

وأكد محافظ هروب أن المبادرة تهدف إلى العناية الصحية لأبناء الشهداء، مثمناً دور الصحة العامة بجازان والمركز الصحي والمجمع الطبي بهروب على جهودهم الفعالة وإسهامهم في إنجاح المبادرة.
وأوضح مدير القطاعات الصحية والمدرسية محمد بجوي أن المبادرة شملت العديد من البرامج الصحية، منها: طب الأسنان وطب الأسرة والإرشاد الشامل والخدمات المخبرية، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات الصحية التي تخدم أبناء الشهداء في محافظات منطقة جازان.
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