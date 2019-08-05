تحديد أودية النحل بمهرجان العسل

عقدت جمعية النحالين التعاونية بالباحة أول أمس الاجتماع الخاص بتحديد أودية النحل البلدي وأودية النحل المستورد، وذلك بمقر مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في منتزه رغدان، بحضور أكثر من 100 نحال من المنطقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة النحالين لجدول تقسيم الأودية بين النحل البلدي والنحل المستورد الذي يتم مراجعته سنوياً حتى يستفيد النحالون المهتمون في المنطقة، إضافة إلى بعض النحالين من خارج المنطقة الذين يستفيدون من أودية الباحة.

وأوضح الخازم أن الجمعية بدأت في تطبيق فكرة تقسيم الأودية منذ عدة سنوات وهي الجمعية الوحيدة التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء، مؤكدا أن تخصيص الأودية حدَّ من الإشكاليات التي تحصل بين ملاك النحل البلدي وملاك النحل المستورد بنسبة تزيد عن 90%.