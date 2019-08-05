إزالة تعديات بمساحة 2500م2 غرب الدمام

أزالت بلدية غرب الدمام مؤخرا، عددا من التعديات على أراض حكومية ومسطحات خضراء، وذلك في ضاحية الملك فهد بالدمام.

وذكر رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن البلدية قامت بإزالة تعديات في منطقة ضاحية الملك فهد على 7 مواقع، مشيرا إلى أن التعديات تمثلت في إقامة مبان مخالفة على أراض حكومية والتعدي على خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء، من خلال إقامة أسوار خرسانية وبناء مجالس وغرف معيشة ودورات مياه.

ولفت إلى أن إجمالي مساحة المباني التي تم بناؤها بشكل مخالف على هذه الأراضي بلغ (2557)م2، مؤكدا على أنه تمت إزالة جميع التعديات من قبل لجنة التعديات والمكونة من خمسة أعضاء من مديري إدارات مختلفة بالبلدية، والتي أشرفت على الإزالة، لافتا إلى مشاركة 12 موظفا من البلدية في أعمال الإزالة، إضافة إلى مشاركة فرقة فنية من شركة الكهرباء وموظف إداري لفصل التيار الكهربائي عن المباني.

وقال إن لجنة التعديات قامت بالاستعانة بالجهات الأمنية لحماية الموظفين والمعدات العاملة في الإزالة، حيث استمرت أعمال الإزالة مدة خمسة أيام.