العمل على مدار الساعة في العيد بالقصيم

وأكد الأمير فيصل بن مشعل، على الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات المعنية كافة بتيسير شؤون الحجاج في المنافذ البرية والجوية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمنطقة القصيم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير وبالمستوى المرضي.
كما وجه سمو الأمير فيصل بن مشعل بأن تكون الفعاليات المقامة احتفالا بعيد الأضحى المبارك تتناسب مع هوية المنطقة، وتسهم في إضفاء البهجة والفرح على السكان والزائرين.
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