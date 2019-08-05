تكثيف الرقابة البلدية في بارق

وضع رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي الخطط لآلية العمل ومراقبة أسواق النفع العامة بالمحافظة والمراكز التابعة مع اقتراب عيد الأضحى، وذلك أثناء اجتماعه بموظفي قسم صحة البيئة بالبلدية، حيث طلب مواصلة تكثيف الرقابة البلدية على المسالخ والمطابخ. وأوضح البارقي، أنه سيتم فتح نقاط لذبح الأضاحي للمسالخ الخاصة المستوفية للاشتراطات الصحية فقط، مؤكدا خلال حديثه للمراقبين أن سلامة المواطن والمقيم هي أهم ما يحرص عليه في المقام الأول ولا يقبل أي تهاون في ذلك، موجهاً بزيادة الجهد في الأيام القادمة، مثمناً ما يقوم به القسم من جهودٍ في رقابة صحة البيئة.



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