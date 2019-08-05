92 مهندسا بعسير يناقشون رؤية هيئة المهندسين



أقامت اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير مساء أول من أمس أولى فعاليتها بعنوان «ملتقى مهندسي عسير»، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد بن محمد الشهراني، والأمين العام للهيئة فرحان بن حبيتر الشمري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، و92 مهندسا، وذلك بفندق قصر أبها. وعرض رئيس اللجنة التنسيقية بعسير الدكتور علي محمد آل خزيم مهام اللجنة وخطة عملها المستقبلية، كما استعرض الشهراني أبرز جهود الهيئة السعودية للمهندسين في خدمة المهندسين والارتقاء بمهنة الهندسة، بعد ذلك قدم الأمين العام للهيئة المهندس فرحان الشمري محاضرة حول «نظام مزاولة المهن الهندسية»، واختتم اللقاء بجلسة نقاش للمتحدثين حول عدد من المواضيع التي تهم المهندس والمهنة بالمنطقة، مثل الدورات والمكاتب الاستشارية والكادر الهندسي وغيرها.

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