أمير القصيم يوجّه بمضاعفة الجهود لخدمة الحجاج

وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عموم الجهات المعنية في مدينة الحجاج والقطاعات المساندة، بمضاعفة جهودهم لتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن، واعتماد تطبيق ما ورد في ذلك، مبينا أن هذه البلاد تحرص على أن تكون المؤسسات الحكومية خادمة ومعينة للزوار من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم خدمتها لضيوف الرحمن، موصيا المسؤولين هناك بمضاعفة الجهود والاهتمام بكل الخدمات الخدمية المقدمة لحجاج البرّ. ونوّه أمير منطقة القصيم بما اطلع عليه في إحصائية الحجاج المارين بمدينة الحجاج في بريدة، إذ بلغ عددهم من تاريخ 18/ 11/ 1440 وحتى الأحد، أكثر من 6240 حاجا، واستفاد من خدماتها 5477 حاجا، مثنياً على ما لمسه من تعاون الجميع وتضافر الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام عن طريق البر، لافتا الانتباه إلى أهمية تفعيل الدور المناط بوسائل الإعلام المختلفة، في إظهار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية هناك لضيوف الرحمن من الحجاج، وإظهار مدى الدعم الكبير والإمكانات التي تسخّرها القيادة في موسم الحج لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف والمشاعر المقدسة، داعيا الله -سبحانه وتعالى- القبول من الحجيج حجهم، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وجميع المشاركين في خدمة الحجاج بمختلف القطاعات خير الجزاء.



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