9 تطبيقات ذكية لخدمة ضيوف الرحمن

أطلق عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية 9 تطبيقات للهواتف الذكية لمساعدة الحجاج وإرشادهم إلى الخدمات إضافة إلى تقييمها، وهي كل من وطني، وتروية، وصحة، وفزعة، واسعفني، إضافة إلى 4 تطبيقات لوزارة الحج والعمرة، وهي خدمات الحج، وخدمات العمرة، ومناسكنا، وتطبيق قراءة أساور الحجاج والمعتمرين.

تقديم البلاغات

بعد أن خصص المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية 30 متسوقا خفيا للتحقق من جودة وفعالية أداء 16 جهازا حكوميا عبر تطبيق «وطني»، أطلقت شركة المياه الوطنية تطبيق «تروية»‬ الذي يتيح معرفة أقرب مجمع دورات مياه، واستعراض خارطة المشاعر المقدسة ونقاط توزيع مياه زمزم، بالإضافة إلى إمكانية تقديم البلاغات والملاحظات حول الخدمات المائية والبيئية بـ 7 لغات مختلفة.

15 مليون رسالة

بدوره أكد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لـ«دوت الخليج» استعداده لإرسال 15 مليون رسالة نصية للحجاج تحوي على نموذج تقييم إلكتروني لكل مرحلة، وذلك بتسعة لغات مستخدمة (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الفارسية، البنجالية، أردو، مالاي، بهاسا)، ويشمل ذلك قياس الخدمات في أربعة مدن وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، خلال فترة 3 إلى 20 ذي الحجة، فيما ستكون الشرائح المستهدفة حجاج الداخل والخارج، وذلك بهدف دعم عمليات تحسين وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستهدفين.

مراحل القياس

تشمل مراحل القياس الأساسية الحصول على تصريح أو تأشيرة الحج، والسفر إلى مكة المكرمة، والتنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة، وأداء مناسك الحج، والسفر إلى المدينة المنورة، والتنقل والخدمات المساندة في المدينة المنورة، وزيارة المسجد النبوي، والمغادرة جواً.

تقييم الخدمات

ستكون أبرز الجهات العامة التي يشملها القياس، وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للنقل الجماعي، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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31 موقعا

تشمل مواقع القياس 31 موقعا تغطي مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الطائف الدولي، إضافة إلى محطة قطار الحرمين، والحرم المكي والنبوي، والمواقيت، وكافة مناطق المشاعر المقدسة، والمراكز الصحية، والمواقع السياحية، وتتضمن الخدمات التي سيشملها القياس 50 خدمة، تمكن من التسجيل في شركات الحج المصرح لها، وإجراءات الحصول على التأشيرة والسفر واستلام الأمتعة وحتى جاهزية مرافق المطارات لمغادرة الحجاج إلى بلادهم، وذلك من خلال أداتين للقياس (تطبيق وطني، والمتسوق الخفي) وأكثر من 80 باحثا ميدانيا، لتلقي انطباعات أكثر من 22 جنسية.

من التطبيقات

مناسكنا - يقدم حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية بسبع لغات

- اسعفني - يهدف لمساعدة الحالات الطارئة مع إرسال استغاثة عاجلة

- صحة - يحوي مجموعة من الاستشارات الطبية

- فزعة - يحدد الموقع الجغرافي لمرسل البلاغ ومتابعة حالة البلاغات والإجراءات