الفيصل يثمن مشاركة جامعة جازان

وأوضح رئيس البعثة المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن العيادات استقبلت في اليومين الماضيين أكثر من 788 حالة مرضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جهزت بأحدث المعدات الطبية، كما تم تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.
من جانبه أعرب مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ امتنانه وشكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضائها.
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