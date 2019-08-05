الفيصل يثمن مشاركة جامعة جازان

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل برقية لوزير التعليم شكر فيها جامعة جازان على مبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبا وممارسا صحيا، و35 طالبا من كشافة الجامعة، وباشر الفريق الطبي والكشفي لجامعة جازان مهامه في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج وضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس البعثة المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن العيادات استقبلت في اليومين الماضيين أكثر من 788 حالة مرضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جهزت بأحدث المعدات الطبية، كما تم تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

من جانبه أعرب مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن بالغ امتنانه وشكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضائها.