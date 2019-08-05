تركي آل الشيخ يدعم مطربة شابة ويطلب منها التواصل مع أحد المنتجين(فيديو)

دعم المستشار آل الشيخ رئيس الهيئة العامة بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، موهبة مصرية شابة في الغناء، وهي المطربة ايناس عز الدين، وذلك أثناء غنائها اغنية "سلام" وأشاد بأدائها.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي موقع "فيسبوك" فيديو لفتاة تغني بصوت شدي، وذلك ضمن دعمه للمواهب الشابة وطلب التواصل مع المنتج الفني المصرى حمادة إسماعيل.

جدير بالذكر أن ايناس عز الدين، تألقت خلال الفترة الأخيرة وطرحت عدد كبير من أغانيها الخاصة، وحققت نجاحا مواقع .

Advertisements