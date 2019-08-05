اخبار السعوديه

تركي آل الشيخ يدعم مطربة شابة ويطلب منها التواصل مع أحد المنتجين(فيديو)

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الخليج 0 تبليغ

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دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، موهبة مصرية شابة في الغناء، وهي المطربة ايناس عز الدين، وذلك أثناء غنائها اغنية "سلام" وأشاد بأدائها.
 
ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لفتاة تغني بصوت شدي، وذلك ضمن دعمه للمواهب الشابة وطلب التواصل مع المنتج الفني المصرى حمادة إسماعيل.
 
جدير بالذكر أن ايناس عز الدين، تألقت خلال الفترة الأخيرة وطرحت عدد كبير من أغانيها الخاصة، وحققت نجاحا علي مواقع التواصل الاجتماعي.
 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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