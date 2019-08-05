حج / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخرج تستقبل القادمين لأداء فريضة الحج عبر المركز التوجيهي بمدينة الحجاج



الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، أعمالها التوعوية والتوجيهية لهذا العام 1440هـ، وذلك باستقبال حجاج بيت الله الحرام، عبر المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بمحافظة الخرج والمزود بمعرض توعوي مع توزيع هدايا ومطبوعات الرئاسة على وفود الحجيج من دول

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أن مشاركة فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض في مدينة الحجاج بالخرج تأتي بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية، انطلاقاً مما تقوم به حكومتنا الرشيدة من عناية ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام، من خلال توعيتهم واستقبالهم بحفاوة وتقدير مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة حكومة وشعباً في خدمة ضيوف الرحمن .

وأشار الحسين إلى أن تلك الجهود التي تقدم عبر مدينة الحجاج في محافظة الخرج لخدمة ضيوف الرحمن تأتي بمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – حفظهم الله – بما يحقق خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

// انتهى //

23:52ت م

0331



الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسباشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، أعمالها التوعوية والتوجيهية لهذا العام 1440هـ، وذلك باستقبال حجاج بيت الله الحرام، عبر المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بمحافظة الخرج والمزود بمعرض توعوي مع توزيع هدايا ومطبوعات الرئاسة على وفود الحجيج من دول مجلس التعاون الخليجي وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أن مشاركة فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض في مدينة الحجاج بالخرج تأتي بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية، انطلاقاً مما تقوم به حكومتنا الرشيدة من عناية ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام، من خلال توعيتهم واستقبالهم بحفاوة وتقدير مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة حكومة وشعباً في خدمة ضيوف الرحمن .وأشار الحسين إلى أن تلك الجهود التي تقدم عبر مدينة الحجاج في محافظة الخرج لخدمة ضيوف الرحمن تأتي بمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – حفظهم الله – بما يحقق خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.// انتهى //23:52ت م0331

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