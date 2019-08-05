

عرعر 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

تواصل جوازات منطقة الحدود الشمالية تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأكد مدير جوازات المنطقة المكلف العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي استمرار العمل بمختلف الإدارات التابعة للجوازات بالمنطقة خلال إجازة عيد الأضحى , لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية ،مبيناً أن ساعات العمل أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف مساءً .

ودعا "الماضي" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر . مقيم ” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة

// انتهى //

23:41ت م

0329





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جوازات الحدود الشمالية تواصل العمل خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.