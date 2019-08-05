حج / النقابة العامة للسيارات تستعد لنقل 1,741,000 حاج في موسم حج هذا العام



منى 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس

تستعد النقابة العامة للسيارات لنقل 1,741,000 حاج في موسم حج هذا العام 1440هـ من خلال تنظيم عمل تسعة وأربعين شركة ومؤسسة نقل مزودة بأسطول من الحافلات يقدر بـ 19,085 حافلة منها حوالي 3,888 حافلة إصدار 2020.

وأوضح رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن النقابة تقوم بتنظيم نقل الحجاج عبر نظام الردين ونظام الرد الواحد كما يوجد نظام النقل الترددي والنقل بالقطار داخل المشاعر المقدسة حيث توزع أنماط النقل بنسب معينة على مؤسسات الطوافة.

وأبان أن مهمة إدارة الإشراف الميداني تقوم على تنفيذ الخطة التشغيلية للنقابة العامة العامة للسيارات وشركات النقل التابعة لها ومراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب حسب معايير الأداء المستهدفة, مشيرًا إلى أن النقابة أنشأت 16 مركزاً للاستقبال والتفويج والمساندة على الطرق، فيما تؤدي 14 دورية ميدانية دورها وتوفر النقابة أيضا 480 ورشة متنقلة و118 ونشاً للسحب متوفرة على الطرق.

وتهدف غرفة القيادة والسيطرة إلى رصد ومعالجة البلاغات آليا بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات، إضافة إلى رصد الأعطال آليا وتحويلها للجهات المختصة في النقابة لمعالجتها, وكذلك قياس مؤشرات الأداء من خلال منصة (ضيف) الإلكترونية التي تعنى بعملية تتبع الحافلات وإرشادها وتشغيلها وجدولتها.

وتعمل النقابة العامة للسيارات في منظومة تكاملية للتنسيق مع العديد من الجهات ذات العلاقة، وأبرزهم وزارة الحج والعمرة وإمارتي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والوزارات (النقل والصحة والإعلام) والأمن العام والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ومؤسسات الطوافة ومؤسسة الأدلاء ومكتب الوكلاء ومكتب الزمازمة الموحد والخطوط

// انتهى //

23:33ت م

0325



منى 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستستعد النقابة العامة للسيارات لنقل 1,741,000 حاج في موسم حج هذا العام 1440هـ من خلال تنظيم عمل تسعة وأربعين شركة ومؤسسة نقل مزودة بأسطول من الحافلات يقدر بـ 19,085 حافلة منها حوالي 3,888 حافلة إصدار 2020.وأوضح رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن النقابة تقوم بتنظيم نقل الحجاج عبر نظام الردين ونظام الرد الواحد كما يوجد نظام النقل الترددي والنقل بالقطار داخل المشاعر المقدسة حيث توزع أنماط النقل بنسب معينة على مؤسسات الطوافة.وأبان أن مهمة إدارة الإشراف الميداني تقوم على تنفيذ الخطة التشغيلية للنقابة العامة العامة للسيارات وشركات النقل التابعة لها ومراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب حسب معايير الأداء المستهدفة, مشيرًا إلى أن النقابة أنشأت 16 مركزاً للاستقبال والتفويج والمساندة على الطرق، فيما تؤدي 14 دورية ميدانية دورها وتوفر النقابة أيضا 480 ورشة متنقلة و118 ونشاً للسحب متوفرة على الطرق.وتهدف غرفة القيادة والسيطرة إلى رصد ومعالجة البلاغات آليا بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات، إضافة إلى رصد الأعطال آليا وتحويلها للجهات المختصة في النقابة لمعالجتها, وكذلك قياس مؤشرات الأداء من خلال منصة (ضيف) الإلكترونية التي تعنى بعملية تتبع الحافلات وإرشادها وتشغيلها وجدولتها.وتعمل النقابة العامة للسيارات في منظومة تكاملية للتنسيق مع العديد من الجهات ذات العلاقة، وأبرزهم وزارة الحج والعمرة وإمارتي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والوزارات (النقل والصحة والإعلام) والأمن العام والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ومؤسسات الطوافة ومؤسسة الأدلاء ومكتب الوكلاء ومكتب الزمازمة الموحد والخطوط السعودية وهيئة الهلال الأحمر السعودي.// انتهى //23:33ت م0325

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